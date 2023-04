Governo do Estado reconhece situação de emergência de Assis Brasil

O Instituto Federal do Acre (IFAC) ainda está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 05, para o preenchimento de vagas no curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, no Campus Rio Branco Baixada do Sol.

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2022.

As aulas iniciam nesse semestre presencialmente no turno da tarde. Para se inscrever é possível solicitar participação no Ifac localizado na Rua Rio Grande do Sul, 2610, Bairro Aeroporto Velho ou pelo e-mail [email protected]

Será preciso preencher ficha de inscrição e entregar uma cópia de um documento com foto (Carteira de Identidade, CNH, identidade militar expedida pelas forças armadas, Carteira de Trabalho, Passaporte) e o comprove da participação no Enem com a respectiva nota.

Leia aqui o edital completo.