Vidente prevê surto de dengue no Acre e Marina Silva internada com a doença

Uma ação dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Douglas da Silva Chagas, de 18 anos, José Carlos de Araújo, de 31 anos, e Francisco Gilson Araújo dos Santos, de 49 anos. Eles são acusados de terem invadido a casa do Sargento Isaías Brito, rendido toda a família e roubado a arma de fogo e vários pertences na manhã de domingo, 2, no bairro Floresta Sul l, em Rio Branco. A prisão dos criminosos ocorreu na noite de domingo no bairro João Eduardo.

Após o roubo, a PM recebeu informações que um veículo modelo Gol, de cor branca, com danos no para-choque dianteiro, calota preta e um reboque acoplado havia sido utilizado no roubo na casa do Sargento Isaías. Durante o patrulhamento tático, as guarnições avistaram um veículo com as mesmas características na região do bairro João Eduardo e realizaram a abordagem imediatamente.

Questionado sobre o roubo ocorrido naquela manhã, o condutor do veículo admitiu a participação no crime e colaborou com informações sobre os outros envolvidos e a localização dos objetos roubados e da arma de fogo.

Ao chegar no local indicado pelo suspeito, o pai de um dos envolvidos afirmou que os objetos roubados estavam lá e autorizou a entrada da equipe, que encontrou os itens roubados após realizar uma busca no local.

Uma outra guarnição da Polícia foi até ao endereço citado pelo suspeito e lá conseguiram encontrar um outro envolvido no crime contra o Sargento Isaías. Em posse do criminoso estava a arma roubada PT 840, carregada e municiada do PM.

Os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Durante consulta no sistema policial, foi constatado que Douglas da Silva, já possuía passagens pela justiça pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.