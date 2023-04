Ulysses, muito além das cestas básicas!

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil), que está empenhado com toda sua equipe em socorrer as famílias que sofrem com uma das maiores alagações de Rio Branco, propôs medidas efetivas que vão muito além da distribuição de cestas básicas. Mesmo sabendo da importância do alimento, Ulisses quer a reconstrução das famílias através do socorro financeiro por parte de bancos oficiais a exemplo da Caixa Econômica Federal e suas linhas de financiamento.

Na sua avaliação, muitos vão precisar de não só todos os eletrodomésticos e mobiliário, mas, também, de uma nova casa. Para ele, todos os meios concernentes a créditos bancários devem ser liberados para essas pessoas, inclusive, empreendedores, pequenos empresários e a população em geral afetada pela enchente do rio Acre e seus afluentes. Segundo Ulisses, centenas de famílias perderam tudo o que conquistaram ao longo de toda uma vida e cabe aos dirigentes políticos a tarefa de ajudar efetivamente.

“Está se sentindo vazio? Preencha esse espaço com solidariedade. Saia desse buraco. Há muita gente precisando de você”. (Gabriel Chalita)

. Como fez na pandemia da Covid-19, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) está conduzindo o socorro às famílias com muita eficiência.

. Não se pode olvidar também o trabalho do prefeito Tião Bocalom, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

. O momento exige serenidade, união e parcerias!

. Quer ser suspeito entre para a política, todo político sempre será suspeito justamente ou injustamente.

. Existe parlamentar que só toma suco de laranja; pode oferecer cupuaçu, maracujá ou graviola que não adianta!

. Só serve se for laranja!

. Uma lástima!

. “Dá nomes aos bois, Macunaíma”!

. Na alagação as igrejas mostrando a verdadeira face de Cristo:

. O amor ao próximo e não o partidarismo, a politicagem, o ódio, preconceito e muita confusão.

. Já dizia a irmã Adelaide:

. “Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz, justiça e amor”.

. Um X tudo de R$ 70 reais… deixa prá lá!

. Se não houver rigorosa fiscalização da aplicação dos recursos públicos parte será desviada.

. “O coração do homem é inclinado para o mal nunca mais destruirei a terra e os animais por causa dele”. (Yavé dialogando com Noé depois do Dilúvio)

. O que caracteriza um homem?

. A capacidade de pensar?

. O que é pensar?

. Um diálogo silencioso travado consigo mesmo.

. E quem não pensa?

. Não tem capacidade de fazer juízos morais sobre nada.

. Lembrando Hannah Arend, em o “Caso Eichmann”, criminoso nazista, julgado e condenado à forca em Israel.

. A banalidade do mal (conceito).

. Bom dia!