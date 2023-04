“Prefeitura aquecendo a economia”, diz Nicolau na abertura da Feira do Peixe no Juruá

Peixe não vai faltar. Foi o que garantiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, ao abrir na manhã desta terça, no mercado do Agricultor, a III edição da Feira do Peixe do Juruá. Presente no evento, o deputado estadual Nicolau Júnior, observou que Cruzeiro do Sul foi a primeira cidade do estado a abrir oficialmente a feira voltada para a piscicultura, o que vai garantir um ganho extra para os comerciantes e aquecer a economia local.

“Esse ano a prefeitura vai investir mais de quarenta e cinco milhões na agricultura, e essa feira mostra o potencial de produção dos piscicultores do Juruá e a qualidade do produto. O volume de vendas previsto para o período com certeza vai aquecer a economia e garantir um ganho extra. Investir na agricultura tem sido uma marca da gestão do Zequinha”, comentou Nicolau.

Vereadores, secretários municipais e representantes do governo também participaram do evento que acontece até a próxima sexta. Com estimativa de comercialização de 12 toneladas, no espaço é possível encontrar várias espécies, com predominância para o tambaqui e curimatã, em grande quantidade. O evento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.