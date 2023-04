Feira do Peixe de Mâncio Lima tem lançamento de linguiça de tambaqui

A V Edição da Feira do Peixe do município de Mâncio Lima, iniciada nesta terça-feira, 4, pela prefeitura do município, contou com o lançamento da linguiça feita de tambaqui. Há também o filé do tambaqui, costelinhas, e a banda do pescado sem espinhas. Todos os itens são oferecidos por uma propriedade rural, que levou só de tambaqui, 3 toneladas.

“Nós sempre trouxemos aqui pra feira o produto vivo, fresco e, este ano, resolvemos inovar, agregar valor e qualidade ao produto trazendo um estoque de tambaqui filetado, costela de tambaqui e lançando hoje a linguiça de tambaqui que está tendo ótima saída. Estamos com a expectativa de vender uma média de 3 toneladas de tambaqui para este evento”, conta Maria Sena, piscicultora do Sítio Pôr do Sol.

Quem provou gostou, como a estudante Ana Valéria Correia. “Nunca tinha provado linguiça de peixe mas é muito bom. Acho que vai fazer muito sucesso”, avalia

Além do tambaqui, durante os três dias de Feira na Praça São Sebastião, será possível comprar outras espécies criadas em açudes, como o pintado, piau, curimatã, tambacu e matrixã.

“Quem quiser levar o peixe já tratado no ponto de pôr na panela também pode. Além das verduras disponíveis, tem uma pessoa pra limpar o peixe”, conta a secretária de Agricultura, Alana Souza.

A expectativa da organização é de superar as 10 toneladas comercializadas no ano passado. Oportunidade do piscicultor vender o produto diretamente para o consumidor.

“A expectativa é de boas vendas, visto que os rios não estão oferecendo boa pescaria e vai vender quem trouxer peixes de açudes. Nós organizamos para superar as vendas e quantidade de toneladas do ano passado, estamos apoiando com transporte, gelo e com os nossos técnicos. Nós vamos expandir a psicultura no município com mais açudes e para isso vamos adquirir mais equipamentos”, citou o prefeito de Mâncio Lima Lima, Isaac Lima.

Premiação

O concurso do maior pescado, novidade da Feira deste ano, movimentou os piscicultores que procuraram apresentar o maior peixe nas categorias matrixã, tambaqui e piau. Após a pesagem os vencedores, que levaram para casa o troféu e R$ 800 em prêmio foram:

1º Lugar – Tambaqui – Maria Sena, Sítio Pôr do Sol com o peixe de 5,2 quilos

1º Lugar Piau- Piscicultura Roneilson com o peixe 1,3 quilos

1º Lugar Matrixã – Piscicultura do Véi com o peixe de 1 quilo.

Na abertura da Feira do Peixe, a prefeitura de Mâncio Lima prestou homenagem à pescadora Maria das Dores Soares de Mendonça, mais conhecida por “Dorinha”.