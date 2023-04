Banco do Brasil transporta equipamentos para reativação de caixas eletrônicos em Xapuri

Dezenas de moradores do bairro Cidade Nova que foram buscar sacolões que seriam entregues hoje no CRAS se surpreenderam com a unidade fechada e sem representantes da Prefeitura de Rio Branco.

Segundo moradores, na tarde do último domingo, 2, a vice-prefeita de Rio Branco Marfisa Galvão, que também é secretária municipal de assistência social, esteve no bairro visitando vítimas da cheia no Rio Acre e teria prometido que o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS abriria na segunda-feira (ontem) para cadastro dos moradores a serem beneficiados com sacolão e kit limpeza, havendo nesta terça-feira a entrega das doações.

Os moradores que foram cadastrados ontem compareceram hoje pela manhã para o recebimento das doações, mas se depararam com o CRAS fechado e disseram ao ac24horas terem sofrido calote do órgão municipal.

“Ela [Marfisa Galvão] disse que retornava para entregar a cesta básica hoje ou nas casas ou aqui no CRAS, mas não apareceu”, disse Francisco Moreira.

Outro problema relatado é a cerca dos requisitos para as entregas de sacolões. A moradora Yasmin Lima de Freitas disse que por ter residência no terreno de sua mãe, não pôde pegar os alimentos. Outras pessoas disseram à reportagem que assistentes sociais pedem que as pessoas aguardem os sacolões em casa, mas com a alagação a permanência das pessoas em suas casas é impossível. “Ontem entregaram um monte de sacolões, quando chegou minha vez disseram que iam na minha casa deixar, mas como eu vou ficar em casa debaixo da água?”, disse outra moradora.

Em meio à discussão, um homem que se identificou aos moradores como irmão da vice-prefeita Marfisa Galvão disse que jamais foi passada a informação de que os sacolões seriam distribuídos hoje pela manhã, e afirmou que ao menos 20 pessoas ali sequer eram moradoras do bairro Cidade Nova. “A Marfisa não pediu pra ninguém passar o dia aqui. Ela não disse isso. As pessoas estão aqui é porque querem, quem fez o cadastro vai receber. Quem fez o cadastro e não receber vá lá na minha casa que eu compro um pra você. A Marfisa não pode estar só aqui, ela tem que atender outros bairros também, se ela assumiu o compromisso de estar aqui hoje ela ainda vai vir”, disse Marcelo Lima, que primeiro negou à reportagem ter dito que era irmão de Marfisa, mas confrontado pela população confirmou o parentesco.

A reportagem tentou entrar em contato com a vice-prefeita Marfisa Galvão, mas não conseguiu retorno até a publicação dessa matéria.

Veja o vídeo: