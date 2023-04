Acre tem terça-feira quente e com chuvas passageiras, aponta previsão

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com a Comissão de Residência Médica (Coreme), inicia nesta segunda-feira, 3, a oferta de 6 vagas em residência médica com acesso direto em clínica médica, para reforçar o trabalho de atendimento de urgência e emergência no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A unidade hospitalar ganhará a concessão das bolsas em residência médica que foram adquiridas por meio de articulação da Sesacre.

Há mais de 10 anos não era disponibilizado esse serviço, que fortalece o atendimento com um amplo campo de atuação. Não havia preceptores com residência em clínica médica para recebê-los e agora há. A residência com especialidade em clínica médica era a área que faltava para ser implantada no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Residência de Clínica Médica é de acesso direto, ou seja, não exige pré-requisito. O processo seletivo já foi realizado. Ela tem duração de 2 anos, com carga de 60 horas semanais. As atividades são divididas em ambulatoriais, de emergência, hospitalares, rodízios em especialidades, atividades acadêmicas e de pesquisa.

De acordo com o secretário de Estado Pedro Pascoal, o programa de residência médica é de suma importância para o funcionamento do Pronto-Socorro de Rio Branco, já que ele é a porta de entrada para a urgência e emergência.

“Além de trazer profissionais que colaboram com a área de assistência médica, vamos poder contribuir com a formação dos médicos. Estamos investindo em qualificação por intermédio da residência médica”, destacou o titular da pasta.

Para o médico que deseja atuar como especialista em clínica médica, o campo de trabalho é bastante amplo e seguramente o maior na medicina, isto levando em conta as subespecialidades.

“Hoje damos início ao programa de residência médica no Huerb da especialidade em clínica médica, no setor de Urgência e Emergência. A residência médica é um ganho ao hospital e à população, ajuda a melhorar o sistema de saúde pública e a qualidade de vida da população”, ressaltou Samila Machado, responsável pela residência médica.

A médica residente pela Coreme, Erine Cavalcante, 29, explicou que a residência médica agrega ao profissional de saúde uma experiência muito maior, capacitando para o campo de trabalho e para uma melhor assistência ao paciente.

“A residência ganha mais um campo de estágio que há muitos anos não tinha, o que vai ajudar a melhorar o fluxo. Os residentes vêm para somar conhecimento, o aprendizado e melhorar a assistência aos pacientes”, acentuou a médica residente.

Crédito da foto: Júnior Aguiar/Sesacre