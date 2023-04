TJAC e Asmac levam doações para atingidos pela enchente nos municípios do Alto Acre

A ação do Tribunal de Justiça do Acre (TFAC) e da Associação dos Magistrados (Asmac) foi realizada durante o último sábado, 1. A primeira parada foi em Xapuri, onde mais de 200 famílias foram desabrigadas ou desalojadas de suas casas. No município, foram entregues água e cestas básicas recebidas pelo diretor do Foro da Comarca do município, juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto. O magistrado falou sobre os momentos difíceis ocorridos e a importância das doações.

“Não há dúvidas que a atitude da nossa presidente do Tribunal de Justiça muito vai ajudar a sociedade xapuriense que durante o curso dessa semana passou por um período difícil de alagação, pessoas que saíram de suas residências, pessoas carentes, que precisam dessa força, dessa ajuda”, disse o magistrado.

A segunda parada foi em Epitaciolândia, que teve quatro bairros atingidos pelas enchentes, afetando aproximadamente 310 famílias ou 1.032 pessoas. A diretora do Foro da Comarca do município, juíza de Direito Joelma Nogueira, recebeu a desembargadora-presidente, juntamente com o prefeito Sérgio Lopes e o promotor de Justiça Thiago Salomão.

“Relevantíssima essa atuação do Poder Judiciário com apoio da Asmac, para angariarmos não só água potável como cestas básicas e kits de limpeza. Estamos empenhados agradecendo todas as pessoas que de alguma forma contribuíram, nem que seja com um quilo de alimento, não importa a quantidade, importa a intenção da solidariedade e aqui eu agradeço especialmente a todas as pessoas que puderam nos ajudar aqui no município de Epitaciolândia e em especial a essa campanha engendrada pelo Tribunal de Justiça do Acre e a Asmac”, afirmou a juíza.

O gestor municipal de Epitaciolândia Sérgio Lopes se pronunciou a respeito das ações realizadas em Epitaciolândia.

“O momento é muito difícil, muito delicado para todos nós. As famílias sofrem muito. Eu estou visitando família por família em cada bairro de Epitaciolândia levando kits de limpeza, levando cesta básica. A parceria das instituições, aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer a Associação dos Magistrados do Acre junto com o Tribunal de Justiça que destinou para o município de Epitaciolândia água potável e kits de limpeza”.

Em seguida, a comitiva foi para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Brasiléia, doaram cestas básicas, kits de limpeza, kits com itens para o cuidado infantil (contém fralda, leite em pó e massa para mingau) e mais garrafões de água.

A doação foi recebida pela prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem. A ação contou com a presença do diretor do Foro da Comarca de Brasiléia, juiz de Direito Clóvis Lodi, a promotora de Justiça Pauliane Mezabarba, o diretor de Projetos da Secretaria Estadual de Obras Públicas (Seop), Esterferson Rocha, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinho Tibúrcio e demais autoridades do representantes do Poder Executivo Estadual e Municipal.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari destacou a importância da presença do Poder Judiciário naquele município.

“É trazer a nossa força, a nossa ajuda, o nosso auxílio enquanto partícipe deste momento difícil em que a nossa comarca de Brasiléia está sofrendo. Especialmente porque o nosso fórum e os nossos servidores, eles estão despojados do seu local de trabalho, porque as cheias atingiram o nosso espaço de trabalho que serve a Justiça. Como eu sempre digo, o nosso objetivo do nosso Poder Judiciário nesta comarca é servir bem o nosso cidadão”.

A prefeita Fernanda Hassem falou sobre o apoio do TJAC para o município.

“O maior patrimônio de uma cidade é seu povo e a gente precisou cuidar do povo e a gente está precisando. Então a vinda do Tribunal de Justiça aqui pra gente é um alento, é um abraço carinhoso, é saber que nós não estamos só. É saber que as instituições estão dando as mãos para a gente vencer esse momento de crise”, concluiu.

O presidente da Asmac, juiz Gilberto Matos falou sobre a situação atual e a união nesse momento difícil.

“Recebemos aqui informações de que são quase 8.500 pessoas desalojadas neste município. Aqui percebemos também que a prefeita Fernanda com o Comando do Corpo de Bombeiros passaram informações realmente preocupantes, mas também que nos dão confiança de que essa população não está abandonada, pois está recebendo muita assistência.”

O magistrado, diretor do Foro da Comarca de Brasiléia, Clóvis Lodi, que junto a diretora do Foro de Epitaciolândia, Joelma Nogueira, que tem atuado desde o primeiro momento das cheias dos rios, em ações e apoio aos dois municípios, agradeceu e parabenizou a atuação da administração do TJAC com a mobilização da campanha, que tem contribuído muito com os cidadãos acreanos.

A presidência e vice-presidência do TJAC, além do presidente da Asmac e representantes do Ministério Público e demais autoridades ainda conheceram a sala de Situação da Defesa Civil e ouviram explicações sobre a atual situação daquele município com o Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Éder Santos.

No total foram doados e distribuídos entre os três municípios 2 mil litros de água, 107 kits de limpeza, 39 cestas básicas e 40 kits infantis. O Tribunal de Justiça do Acre junto a Associação dos Magistrados do Acre continua arrecadando doações em sua campanha solidária.

Quem puder doar, os donativos podem ser entregues nas guaritas da sede do TJAC e da Cidade da Justiça, no Fórum Barão do Rio Branco e no Palácio da Justiça, todos em Rio Branco. Ou também nos fóruns das Comarcas dos municípios atingidos. São esperadas doações de alimentos não-perecíveis, fraldas descartáveis, roupas, colchões e produtos de limpeza, entre outros itens necessários às famílias que precisaram deixar suas residências às pressas com a subida repentina das águas.

Qualquer cidadão também pode contribuir doando qualquer quantia na conta da Asmac, por meio da chave PIX 01.709.293/0001-43 (CNPJ).

Com informações do portal do Tribunal de Justiça do Acre.