LATAM confirma suspensão de voos do Acre para São Paulo e promete reembolso

Extratos de atas de registro de preços publicados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 28 de março chamaram a atenção pelos valores apresentados pelas empresas vencedoras para alguns itens, além da disparidade entre propostas recebidas na capital e nos municípios.

As atas são decorrentes de processo licitatório realizado na modalidade de pregão eletrônico para possível aquisição de refeições prontas para as cidades onde há batalhões da corporação.

Pegando-se por base um sanduíche do tipo X-Tudo (pão, carne, ovo, presunto, queijo, calabresa, bacon, salsicha, frango, alface e tomate) entregue em embalagem EPS, acompanhado de um refrigerante em lata de 350 ml, que na ata de Rio Branco foi cotado a R$ 18,50 a unidade, o valor foi a R$ 50 em Feijó, R$ 61,80 em Xapuri e Epitaciolândia, R$ 62,97 em Sena Madureira e R$ 70 em Tarauacá.

Diferenças parecidas também ocorrem em outros itens, como sanduíche tipo X-Salada, marmitex, cachorro-quente e café da manhã, que possuem as mesmas especificações em todas as atas. Como demonstração, o mesmo café da manhã que foi cotado a R$ 43 em Rio Branco chegou a R$ 95 nos municípios de Epitaciolândia e em Xapuri.

Procurado, o coronel Charles da Silva Santos, comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, disse que o processo foi realizado dentro de todas as exigências legais e da maneira mais transparente possível.

“Não há nada de errado, tudo foi feito dentro da legalidade, às claras, e nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa pairar a respeito do procedimento”, disse o comandante ao atender telefonema da reportagem.

Em nota de esclarecimento enviada posteriormente pela assessoria, o Corpo de Bombeiros explica que a razão da disparidade entre os preços apresentados na capital e no interior foi uma severa dificuldade para encontrar empresas aptas e interessadas em fornecer cotação de preços ainda na fase preparatória da licitação.

“A título de exemplo, Sena Madureira, Epitaciolândia e Xapuri foram cidades onde nenhuma empresa local apresentou proposta. Apenas empresas de Rio Branco fizeram suas propostas para aqueles municípios. Feijó e Tarauacá tiveram apenas uma empresa que apresentou proposta de fornecimento. Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram as únicas cidades nas quais a diversidade de propostas foi maior”, diz a nota.

Já na abertura da licitação, realizada pela Secretaria Adjunta de Compras e Licitações do Estado do Acre – SELIC, em 8 de fevereiro deste ano, o CBMAC reforça que a mesma realidade encontrada na pesquisa de mercado da fase preparatória da licitação voltou a se repetir.

“No Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços n° 026/2023, apenas uma empresa local apresentou proposta para Tarauacá, que recebeu apenas uma outra proposta de empresa com sede em Rio Branco. Para Sena Madureira, Epitaciolândia e Xapuri, apenas uma empresa, com sede em Rio Branco, apresentou proposta. Feijó recebeu apenas 2 propostas de fornecedores com sedes em outros municípios. Apenas Rio Branco e Cruzeiro do Sul receberam propostas de empresas variadas, mesmo que com número ainda pequeno de concorrentes”, enfatiza o CBMAC.

Posteriormente, a corporação homologou o certame licitatório e procedeu a assinatura das Atas de Registro de Preços com os fornecedores vencedores da licitação. É importante destacar que por ser Ata de Registro de Preços, o CMBAC não tem a obrigação de realizar as contratações.

“O que se buscou foi garantir a possibilidade de contratação, pelas vias legais e corretas, para realizar compras públicas, de empresas fornecedoras de alimentação pronta, em todos os municípios onde nossos militares desempenham seus trabalhos, que são essenciais à população, principalmente em momentos críticos, como o que vivenciamos neste momento com as enchentes”, concluiu a nota.