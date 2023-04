Inscrições no Programa de Infraestrutura para jovens pesquisadores iniciam nesta segunda

As inscrições no “Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores” e “Primeiros Projetos”, começam nesta segunda-feira, 03 e tem a data limite para a submissão das propostas até 08 de maio, às 12h.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC e em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

O Edital Nº 002/2023 tem o objetivo de apoiar pesquisadores com, no máximo, 8 (oito) anos de doutoramento e que não sejam bolsistas de produtividade do CNPq, por meio do fomento a projetos que preconizem a aquisição, instalação, modernização ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), conforme definidas pela lei nº 10.973/2004 e suas alterações, com sede e CNPJ no estado do Acre.

Serão financiados projetos com valores de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e as propostas aprovadas serão financiadas com o valor global de R$ 668.393,67 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

A divulgação do Resultado Preliminar até 07/07/2023. O resultado final será divulgado após a homologação pelo CNPq. As propostas devem ser apresentadas via internet, por meio do Sistema SIGFAPAC, disponível no endereço: www.sig.fapac.ac.gov.br.

Para que o candidato possa fazer sua inscrição, é necessário que esteja cadastrado no SIGFAPAC. Para maiores informações, entrar em contato com a FAPAC/AC, através do e-mail [email protected]

Veja o edital completo, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado (DOE):