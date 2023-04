Governo garante recursos para revitalização de espaços públicos

Investimentos em infraestrutura impactam diretamente no desenvolvimento socioeconômico do estado, demonstrando o compromisso do governo com o bem-estar das pessoas. Com esse objetivo, a vice-governadora do Acre, Mailza, tem acompanhado de perto o andamento de projetos importantes voltados para garantir mais qualidade de vida, saúde e segurança para a população.

Na manhã desta segunda-feira, 3, Mailza recebeu, no Palácio Rio Branco, representantes da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), da Fundação de Estado de Cultura Elias Mansour (FEM), do Ministério Público do Estado (MPE) e da Instituição de Longa Permanência Lar Vicentino, para reunião sobre os projetos de reforma, revitalização e ampliação de espaços públicos que estão em andamento.

O primeiro projeto apresentado foi o de reforma e revitalização do Lar Vicentino, instituição particular de cunho filantrópico, que é a única referência em acolhimento de idosos em Rio Branco e municípios adjacentes. Toda estrutura será contemplada com adequações e ampliação para garantir mais 15 vagas, no mínimo.

“Como atualmente, existem alguns problemas estruturais, fazendo com que os espaços que poderiam ser utilizados para alocar os idosos sejam ocupados de outra forma, a revitalização vai sanar essa demanda e, portanto, garantir mais vagas”, explicou a promotora da Pessoa Idosa, Vanessa Muniz.

A diretora do Lar Vicentino, Valdenize Rebelo, destacou a importância de a instituição contar com o apoio do Estado por meio da vice-governadoria. “Agradecemos muito a preocupação e o cuidado com os quais todo o processo está sendo tratado”, disse.

O investimento, que ultrapassa a marca dos R$ 3,6 milhões, é fruto de indicação de Mailza ainda quando senadora da República. Preocupada com a situação dos idosos, bem como a procura por mais vagas no Lar Vicentino. “Precisamos ter um olhar especial por esse lugar, de forma a garantir mais qualidade de vida àqueles idosos que já tiveram quase todos os seus direitos violados junto à família”, frisou Mailza.

Além do Lar Vicentino, a equipe da Seop apresentou os projetos de revitalização do Palácio Rio Branco, e as praças no entorno, da Biblioteca da Floresta e do Teatro Plácido de Castro, conhecido popularmente como Teatrão. Os investimentos dessas obras ultrapassam a marca dos R$ 12,4 milhões e são oriundos de emenda parlamentar de Mailza.

“Esses projetos vão se concretizar graças às emendas alocadas pela vice-governadora Mailza, ainda quando estava em seu mandato de senadora. São recursos que vão garantir a execução dessas obras tão importantes para a cidade”, declarou o diretor de Projetos da Seop, Esterfeson Rocha.

O presidente da FEM, Minoru Kimpara, explicou que as três obras são muito emblemáticas para a população de Rio Branco, especialmente para os fazedores de cultura e pequenos empreendedores que utilizam esses espaços. “Todos esses locais são muito importantes, pois são ambientes utilizados pelos nossos artistas, fazedores de cultura, estudantes, enfim, pela população como um todo, como opção de lazer e educação. Esse olhar cuidadoso que o governo está tendo é fundamental”, destacou.

