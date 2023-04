Crianças com autismo são levadas para abrigo específico em Rio Branco

FOTO: ASCOM/PMRB

A capital acreana tem ao menos 16 famílias com crianças que possuem algum grau do espectro autista em situação de desabrigadas devido à enchente do Rio Acre. Com a celebração do Dia de Conscientização do Autismo, comemorado nesse domingo, 2, a prefeitura resolveu encaminhar essas famílias para um abrigo com cuidados específicos, assim como tem ocorrido com famílias indígenas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) entendeu que o melhor lugar para o abrigamento dessas famílias seria o ambiente escolar. Segundo o diretor de planejamento social e operacional da SASDH, Ivan Ferreira, esse cuidado se estenderá também aos idosos.

“Inclusive a alimentação é pensada por um nutricionista, por parte da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Assistência Social colocou psicólogos, assistentes e toda a equipe técnica para que possamos fazer o acompanhamento. O Município está vendo também um abrigo específico para pessoas idosas, estamos preocupados com o bem-estar e saúde”, afirmou.

O Ministério Público do Acre (MPAC) reforçou a importância do tratamento específico também para famílias indígenas. “Acho isso muito relevante, que se tenha esse tratamento diferenciado, porque são públicos diferentes, cada um tem suas necessidades, a questão, por exemplo, dos indígenas tem uma alimentação própria, a forma inclusive de convívio, as regras que eles estabelecem no convívio comunitário; são vários povos também indígenas, e a prefeitura tem conseguido fazer essa separação, é importante para tentar evitar algum problema e atender com a maior dignidade possível todos os públicos”, disse.