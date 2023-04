Com apoio de autoridades e empresários, governo lança Campanha “Juntos Pelo Acre” aos atingidos pela enchente no Acre

FOTO – SÉRGIO VALE/ac24horas

A vice-governadora Mailza Gomes (PP) realizou na tarde desta segunda-feira, 3, a assinatura do Termo de Adesão à Campanha “Juntos Pelo Acre”, com as Redes de Supermercados do Acre, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

De acordo com o governo, a responsabilidade da entrega dos mantimentos será executada pelos grupos Arasuper e Mercale que faz a coleta dos sacolões e demais produtos. Já a Energisa fez a doação de 200 colchões e 5 mil garrafas de água.

O secretário de assistência social, Lauro Santos, destacou que a campanha é de fundamental importância para os atingidos pela enchente dos igarapés e do Rio Acre. Segundo ele, a iniciativa ocorre sem o emprego direto de recursos públicos. “Uma vez que não trabalhamos com doações em dinheiro e sim com entrega aos desabrigados. Achamos melhor recebermos doações voluntárias. É muito importante o apoio da mídia para divulgar a campanha voltada a grandes empresas”, ressaltou.

O procurador-geral de justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, disse que mais de 70 servidores do órgão estão envolvidos no trabalho nos abrigos e parque de exposições. “Quero parabenizar o Corpo de Bombeiros e o trabalho importante do aparato de segurança pública que vem ajudando na segurança das pessoas. O compromisso e colaboração de todos é importante. Nós estamos doando nosso trabalho por meio do acompanhamento, doações de vestimentas. O importante é que as doações cheguem ao destinatário”, comentou.

A vice-governadora Mailza Gomes, enalteceu o trabalho das entidades envolvidas na campanha. “O governo do Estado agradece através da união. As forças de segurança têm feito um trabalho fundamental. Quero parabenizar o trabalho do Ministério Público”, comentou.

Gomes disse ainda que o governo terá muito trabalho no período pós-enchente – com limpeza e reconstrução de casas. “A partir dessa campanha vamos ter um trabalho muito maior, na limpeza, alimentos e reconstrução de casas. Nós temos que ajudar e ver meios para que nos próximos anos não tenhamos situações como essa”, mencionou.

O representante da Acisa, Celestino Bento, revelou que a entidade está de portas abertas para ajudar a sociedade. “A Acisa está de portas abertas para colaborar nesta campanha, a exemplo da pandemia. Eu queria neste momento fazer um agradecimento especial ao corpo de bombeiros que está dando tranquilidade. A nossa economia está difícil, mas as famílias estão desabrigadas”, ressaltou.

O diretor-presidente da Energisa, Ricardo Xavier, ponderou que há mais de 20 anos no Acre já havia presenciado situações de alagação e revelou que sempre buscou ajudar a sociedade. “Por conta disso, a gente começou a se mobilizar desde as primeiras horas. Tivemos que interromper a energia para facilitar o trabalho dos bombeiros e Defesa Civil. Quando ocorrer a vazão vamos restabelecer a energia. Eu procurei o governador para fazermos a doação de colchões e 5 mil garrafas de água”, destacou.