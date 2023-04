Após repercussão, CBMAC diz que sanduíche de até R$ 70 podem ter preços readequados

Em nota de esclarecimento veiculada na tarde desta segunda-feira, 3, na Agência de Notícias do Acre, o comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC) esclareceu ao público que não comprou sanduíches, lanches e similares nas cidades de Epitaciolândia, Brasiléia e Tarauacá, onde os preços registrados em ata de processo licitatório causaram repercussão pelos altos valores e discrepância quando comparados com as cotações de Rio Branco.

“O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Acre decidiu não emitir ordem de serviço ou entrega às atas de empresas vencedoras dos municípios do interior do estado, a fim de realizar a verificação da composição de custos de alguns itens da licitação, para analisar se de fato os preços são compatíveis com a realidade de mercado de cada município em questão”, diz a nota.

“Essa verificação poderá ensejar desde a readequação dos preços à não utilização das atas e até o cancelamento das mesmas. Esclarecemos também que não se trata simplesmente de uma unidade de marmitex, por exemplo. A refeição pronta é um kit contendo marmitex, suco ou refrigerante, uma fruta e sobremesa (bolo)”, acrescentou o documento.

Neste domingo, 2, consultado sobre o assunto, o comando do CBMAC já havia dito que a falta de fornecedores aptos e interessados, em grande parte dos municípios do interior, é um fator que dificulta a execução de muitas licitações, como o fornecimento de água mineral, manutenção de equipamentos em geral e alimentação pronta.

“As empresas precisam ter o mínimo de capacidade técnica e operacional, conforme estabelecem as normas de órgãos de controle sanitário, como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de instituição de classe profissional da área de nutrição”, disse.

A nota veiculada hoje também informa que o processo de licitação obedeceu às especificações exigidas pela legislação em vigor.

“A corporação tomou como base o edital do pregão n° 01/2021, do Tribunal de Contas do Acre, por ter considerado ser um modelo confiável em diversos aspectos jurídicos, técnicos e operacionais daquela corte de contas, além de dispor de detalhamento de itens que também interessavam ao CBMAC”.

Por fim, o comando da corporação enfatizou que, apesar das dificuldades citadas, “buscou garantir a possibilidade de contratação, pelas vias legais e corretas, para realizar compras públicas de empresas fornecedoras de alimentação pronta, em todos os municípios onde nossos militares desempenham seus trabalhos, que são essenciais à população, principalmente em momentos críticos, como o que vivenciamos neste momento, com as enchentes”.