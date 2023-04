Rio se mantém em 17,72 na última medição do dia indicando possível estabilização

Entre as 18h do sábado,1, e às 6h deste domingo, 2, o nível do Rio Acre se elevou mais 9 centímetros, alcançando a cota de 17,70 metros, consolidando a segunda maior enchente da história, de acordo com os dados do monitoramento da bacia.

Foram 21 centímetros de elevação nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal da capital acreana. No anoitecer de sábado, o rio marcou 17,61 metros depois de subir de maneira constante durante todo o dia.

O Rio Acre transbordou em Rio Branco na última quinta-feira (23), atingindo aproximadamente 56 mil pessoas em cerca de 40 bairros. O número de famílias afetadas soma quase 1 mil, com cerca de quase 3 mil pessoas desabrigadas.

As famílias desalojadas, ou seja, aquelas que saíram de suas residências por conta própria, sem a ajuda da Defesa Civil – chegam a 1,3 mil, ou 4,5 mil pessoas em 40 bairros e 27 comunidades ribeirinhas, segundo os últimos dados.

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre desta manhã, produzido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), prevê que o nível do rio deverá continuar subindo durante o dia e provavelmente atingirá a cota de 17,78 metros, às 18 horas deste domingo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas registradas em março em Rio Branco foram quase o dobro da média prevista – 529,8 mm contra 285,6 mm. Nos dias 23 e 24, o acumulado chegou a 187,2 mm em 48 horas na capital.