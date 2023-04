Rio Branco já enfrenta a segunda maior enchente da história, segundo Agência Nacional

Acima da cota de transbordamento há 11 dias, o Rio Acre não deu trégua até a manhã deste domingo (2), quando atingiu os 17,70 metros, alcançando a segunda maior enchente da história, segundo os registros da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Confira abaixo os maiores níveis atingidos pelo rio desde 1988:

1988 – 17,12 metros

1997 – 17,66 metros

2012 – 17,64 metros

2015 – 18,40 metros

2023 – 17,70 metros (até a manhã deste domingo, 2, às 6h)

Entre as 18h do sábado,1, e as 6h deste domingo, 2, o nível do Rio Acre se elevou mais 9 centímetros, superando a cota de 2012, a segunda maior até então, alcançando os 17,70 metros na manhã deste domingo. Foram 21 centímetros de elevação nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal da capital acreana.

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre desta manhã, produzido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do rio deverá continuar subindo durante o dia e provavelmente atingirá a cota de 17,78 cm, às 18 horas deste domingo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas registradas em março em Rio Branco foram quase o dobro da média prevista – 529,8 mm contra 285,6 mm. Nos dias 23 e 24, o acumulado chegou a 187,2 mm em 48 horas na capital. Foi o mês de março mais chuvoso em 63 anos, desde 1961.

Motivo da chuva e da cheia no Rio Acre

De acordo com a empresa Climatempo, o motivo da chuva em excesso e frequente na região do Acre teve relação com o calor, a alta umidade do ar, instabilidades tropicais, a Alta da Bolívia, e também a influência indireta do El Niño Costeiro que atua recentemente e da Oscilação Madden Jullian (MJO), que estimulou a circulação dos ventos e atuações de sistemas que causem aumento de precipitação sobre boa parte da Região Norte do país.

Tendência para os próximos dias

A previsão da Climatempo é de muita chuva ainda pelo Acre, como por Rondônia e parte do Amazonas, ajudando a causaram mais danos nesses estados e a permanência dos níveis elevados no Rio do Acre. Estima-se que chova entre 50 e 300mm, na média, pelos estados do Acre, Rondônia e Amazonas do dia 01 ao 5 de abril de 2023, segundo as simulações numéricas de previsão do tempo.