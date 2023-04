Trecho da BR-364 em RO que voltou a romper é novamente liberado

Diretamente afetado pelas últimas três enchentes do Rio Acre, o hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, precisou ser transferido para outro local nas últimas duas, no ano de 2015 e, agora, em 2023, quando a estrutura da unidade de saúde foi levada para as instalações da Universidade Federal do Acre (UFAC) no município.

As condições da estrutura física do hospital de Xapuri, que já não são as melhores há pelo menos duas décadas, se agravaram muito com a enchente de 2015, quando o prédio foi inundado até a altura da metade de suas paredes. De lá para cá, as reformas que foram feitas não melhoraram a situação.

Neste ano, as águas do rio atingiram a parte de trás do hospital, sem efetivamente inundar o prédio, mas o impacto não deixou de ser relevante. O mal cheiro das águas do rio que chegaram pela rede de esgotos fez com que a decisão de mais uma vez sair do local fosse altamente providencial.

No prédio do Núcleo da UFAC, foram instaladas as enfermarias, a farmácia e a cozinha do hospital, entre outros espaços, passando o atendimento do pronto socorro a funcionar no Centro de Saúde Félix Bestene Neto, localizado em frente às instalações da universidade federal.

De acordo com o diretor do hospital, Celso Paraná, os primeiros momentos estão sendo difíceis, pela falta de adequação dos espaços à estrutura que o hospital possui, mas, segundo ele, a intenção é não mais voltar para o antigo e problemático prédio que já foi evacuado duas vezes por enchentes.

“Ninguém pensa em voltar para aquele local. Não sabemos o que vai acontecer, mas posso adiantar que tratativas acontecerão para que em um futuro próximo o hospital de Xapuri tenha um novo e merecido local para bem atender a nossa população”, afirmou o gestor da unidade de saúde.

A reportagem do ac24horas procurou pelo secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, que confirmou o que disse o diretor Celso Paraná. De acordo com ele, a ideia é que o hospital use o espaço da UFAC temporariamente até que sejam captados recursos para a construção de um novo hospital em Xapuri.

“O prefeito já se posicionou quanto ao terreno ali em frente ao aeródromo do município e a ideia é de que a gente não passe por situações similares a essa em outras enchentes e que a gente construa um novo hospital na cidade, mas isso ainda está sendo desenhado, apesar de ser para o quanto antes”, disse Pascoal.

O secretário também informou que será discutido com a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, o tempo de disponibilização do espaço do prédio para o uso pelo hospital e disse que há, inclusive, a ideia de adequar a unidade como um braço da instituição, mas sem nada pactuado ainda.