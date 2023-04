Rio Acre sobe mais 6 centimetros e vai a 17,55 metros na capital

O nível do Rio Acre subiu um centímetro nas últimas 3h e registra a marca de 17,40 metros em nova medição realizada na tarde desta sexta-feira, 31. Os dados foram divulgados pela assessoria da Defesa Civil.

Segundo o órgão municipal, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas nos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri. A cheia na capital atinge mais de 30 bairros e no Parque de Exposições já estão abrigadas mais de 900 famílias.

A previsão da Defesa Civil é que o nível do Rio continue subindo nas próximas horas e no fim da tarde e início da noite de hoje comece a estabilizar – a depender do nível do Riozinho do Rola.