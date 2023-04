Homem sofre mal súbito e morre na frente de sua residência no bairro Aviário, em Rio Branco

Pedro de Souza Diniz, de 39 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta sexta-feira, 31, durante uma bebedeira em um residência situada na Rua do Atlético, nas proximidades do Hotel Shalom, no bairro Cidade Nova, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Pedro estava bebendo com amigos na casa, quando um pai e filho começaram a discutir. A vítima foi tentar apartar a briga e foi ferido com uma facada no glúteo.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, Pedro recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, Thaísa Amorim, o paciente estava estilizado, sofreu uma perfuração de faca no glúteo e seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu prender o autor do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.