Produtor rural mostra que falta 40 cm para água do Rio Acre alcançar a Ponte Metálica

Um produtor rural que estava em um barco no Rio Acre nesta sexta-feira, 31, transportando suas mercadorias, mediu quanto falta para as águas do Rio Acre atingir a Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte Metálica, em Rio Branco.

De acordo com as imagens, apenas 40 centímetros distância a inundação do local, que assim como quase em toda cidade, sofre com a cheia do manancial.

O homem diz estar assustado com toda a situação que está ocorrendo com as enchentes, que também alcançou comunidades na zona rural do município.

“Sou produtor rural em uma comunidade do Riozinho do Rola. Temos o costume de passar aqui pela ponte quando viemos na cidade. E vendo essa situação, é assustador o quanto falta para alcançar”, informou Valdenisio Paiva.

Na tarde de hoje o Rio Acre registrou a marca de 17,40 cm na capital. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 4 mil famílias estão desabrigadas na cidade.