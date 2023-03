Presidiário é condenado pelo assassinato de uma adolescente de 15 anos em Tarauacá

O governo do estado nomeou 16 novos comissionados em cargos dentro da administração estadual nesta sexta-feira, 31.

Entre os nomes mais conhecidos estão o de Júlio Cézar Zuza da Costa, conhecido como Julinho, que foi secretário de governo no final do último mandato de Gladson e agora foi nomeado diretor na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

Um outro nome que chamou a atenção entre as nomeações é a de Jandyr de Souza Rosas, que foi candidato à vereador de Rio Branco em 2020 pelo Psol, mas obteve apenas 60 votos, Jandyr foi foi nomeado em uma CAS-5 na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

Jandyr, apesar de ser irmão do presidente do Psol no Acre, Jamyr Rosas, não faz mais parte do partido que é oposição a Gladson. Jandyr é um dos dirigentes do Cidadania no Acre.

O Psol faz oposição a Gladson Cameli no Acre. Inclusive, nas últimas eleições, o partido lançou o professor Nilson Euclides como candidato ao governo e o advogado Sanderson Moura, candidato ao Senado pela sigla.

Veja todas as nomeações do dia: