Duarte leva ajuda às famílias abrigadas no Parque de Exposições

Uma idosa chorou bastante ao ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros de uma área alagada na capital acreana. O resgate aconteceu na residência da mulher, localizada no Ramal da Usina, situado no Polo Belo Jardim 3, região de zona rural de Rio Branco.

O vídeo que mostra o resgate foi publicado na página do Corpo de Bombeiros do Acre na manhã desta sexta-feira (31), dia em que o nível do Rio Acre apresenta 17,37 metros na medição das 9h.

Conforme o nível das águas do rio vem vazando no interior do Estado, na região do Alto Acre, o nível na capital acreana vem subindo e atingindo mais bairros. Cerca de 90 bairros já foram afetados pela alagação em Rio Branco, desalojando mais de 2 mil pessoas e colocando em abrigos mais de 1,5 mil.

