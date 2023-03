Bocalom come e desabrigados aprovam comida servida no Parque de Exposições

Com 5 refeições diárias, sendo café, lanches, almoço e janta, servidores da prefeitura de Rio Branco estão servindo alimentação feita na hora às mais de 900 pessoas abrigadas no Parque de Exposições, na capital.

De acordo com relatos de populares presentes nos abrigos, a comida é de qualidade e servida no horário. “A comida está muito gostosa, de qualidade e dentro do horário, graças a Deus, tudo que desejo é retornar para minha casa, mas não tenho do que reclamar”, comentou Maria Eduarda, moradora do bairro Taquari.

Diferente da prefeitura, na última quinta-feira, 30, por conta de falhas na entrega da alimentação, o governo chegou a rescindir contrato com uma fornecedora de marmitas. O morador do bairro Seis de Agosto, Vicente Lima, 39 anos, elogiou a dedicação dos servidores no atendimento. “Tá muito boa e servida no horário. O bom é que estamos almoçando, merendando e jantando”, explicou.

Ao almoçar com secretários e o senador Márcio Bittar, Bocalom disse que a gestão está distribuindo mais de 5 mil refeições diariamente. “A equipe tá fazendo tudo direitinho, claro que sempre há uma reclamação pelo momento, mais isso é normal”, avaliou.

Fotos: Sérgio Vale: