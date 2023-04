Bebedeira entre “amigos” termina com um morto a golpe de faca no Calafate

Rafael Almeida Benvindo, de 36 anos, foi morto com um golpe de faca na noite desta sexta-feira, 31, durante uma bebedeira em uma residência situada na rua Coelho, no bairro Wilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rafael estava bebendo com “amigos” no terreno da residência quando começou a discutir com dois deles vindo a entrar em luta corporal. O suposto autor do crime identificado como Léo, tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o abdômen de Rafael, em seguida, fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Rafael que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Policiais colheram as características do autor do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) em seguida ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).