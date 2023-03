Auxílio-alimentação dos servidores federais passa a R$ 658

Garantir professores efetivos em sala de aula tem sido prioridade da gestão do governador Gladson Cameli. Por conta disso, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou, em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira, 30, decreto com convocação de novos profissionais para atuar na capital e interior.

Trata-se da última convocação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso da Educação. Foram convocados 54 professores de língua espanhola, língua inglesa, química e língua portuguesa para as áreas urbanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. De acordo com o decreto, os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse.

A gestão do governador Gladson Cameli tem se empenhado para colocar o Acre entre os dez estados com os melhores índices educacionais do país. Somente este ano, o governo já aplicou mais de R$ 160 milhões em recursos na Educação.

“Primeiro, preciso agradecer o apoio e o empenho de todos os nossos professores e servidores das escolas neste período de cheia do rio Acre, por todo apoio dado às famílias. Segundo, dizer da minha alegria em realizar mais uma convocação, a última, deste cadastro de reserva para atender as necessidades de escolas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, disse Gladson Cameli, ao assinar o decreto de nomeação dos novos professores.

Para o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho, a importância da convocação está diretamente ligada a melhoria da educação, pois os profissionais terão estabilidade e, por consequência, serão melhor formados na rede, gerando qualidade educacional.

“São professores que vão compor a rede de ensino público por todo o estado. É um compromisso do governador Gladson Cameli em valorizar a educação como deve ser valorizada, não medindo esforços para ter profissionais efetivos, que tenham a possibilidade de formação continuada. Valorizamos em mais 50% o reajuste aos professores, zeramos o cadastro de reserva, e agora podemos comemorar por ter finalizado esse processo”, conta o secretário.