Acre recebe apoio técnico e kits com medicamentos e insumos do Ministério da Saúde

Após o contato do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), algumas equipes do Ministério da Saúde (MS) chegaram ao estado nesta quinta-feira, 30. Com eles, seis kits de medicamentos e insumos que auxiliarão no atendimento em saúde de cerca de nove mil acreanos afetados pela alagação.

Os insumos incluem, por exemplo, ataduras, esparadrapos, luvas, máscaras e seringas, além de hipoclorito de sódio (solução 2,5%), que pode ser usado para tratar a água para consumo humano. A relação de medicamento permite o atendimento das pessoas atingidas com agravos agudos e crônicos.

Os kits contam, também, com medicamentos da atenção básica, antibióticos e anti-inflamatórios que podem ser utilizados nas situações secundárias acarretadas pelo alagamento, como doenças respiratórias ou doenças transmitidas por vetores.

“O Ministério da Saúde está enviando kits com medicamentos e insumos para atender os desabrigados. Viemos para ver a situação, presencialmente. Nos reunimos com os secretários estadual e os municipais para que possamos identificar como podemos apoiar”, disse o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do MS, Marcio Henrique de Oliveira Garcia.

Assim que pousaram, técnicos da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres) e do Departamento de Emergências em Saúde Pública, do MS, acompanharam as equipes da Sesacre em vistoria pelas áreas alagadas.

Com o objetivo de obter um diagnóstico situacional, que auxiliará nas próximas tomadas de decisão, as equipes sobrevoaram áreas alagadas em Rio Branco, Xapuri e Brasileia. Na oportunidade, visitaram a sede da Defesa Civil em Brasileia, ao lado da prefeita, Fernanda Hassem, para traçar os planos que serão postos em execução após a redução do nível das águas.

“É o momento de unirmos forças e trazer socorro a quem precisa. O governador não faz distinção se o paciente é do município ou do Estado, ele pediu para prestar o auxílio. Agradeço ao Ministério da Saúde pelo apoio, os encaminhamentos e os kits também serão destinados aos demais municípios afetados”, informou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.