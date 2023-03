Rio Juruá começa a baixar em Cruzeiro do Sul

O futebol feminino na região do Vale do Juruá, tem uma atração a mais: uma freira da Congregação das irmãs Dominicanas de Santa Maria Madalena, nascida em Porto Walter, que joga futebol desde criança. Agora, com 23 anos, a freira Isabela da Cunha Ribeiro, vive em Rodrigues Alves e joga futebol no time Jovem Missionárias – JM, da Paróquia São José, e é a artilheira da equipe.

“Jogo desde criança. Gosto demais e vejo o esporte como algo que faz parte da minha vida. Em 2015 joguei nos jogos escolares e depois também na seleção feminina do município de Porto Walter”, destaca.

Isabela, que é atacante, na noite desta segunda-feira, 28, na quadra poliesportiva do município fez 2 dos 5 gols do time dela em uma competição beneficente contra a Escolinha Solidária Auto Peças Neto.

“Conseguimos a vitória de 5 a 1 para o nosso time. Foi ótimo!”, comemorou ela, que já havia feito sucesso nos jogos do Novenário de São José na semana passada.

E o exemplo da irmã Isabela no futebol já é seguido por outras jovens que se preparam para a vida religiosa. “Na minha companhia também participam jogando, 5 formandas que estão se preparando para a vida religiosa”, pontua.

Ela afirma não enfrentar preconceitos por ser mulher e freira no futebol. “Na verdade é novidade aqui em nosso município, porém as pessoas me incentivam”, concluiu a freira artilheira.

VEJA A FREIRA JOGANDO: