Rio Acre estabiliza na capital acreana e se mantém em 17,22m

A Defesa Civil divulgou a medição do nível do Rio Acre realizada ao meio-dia desta quinta-feira, 30 na capital acreana.

A boa notícia é que o nível se mantém estabilizado e não subiu nas últimas três horas, permanecendo em 17,22m.

A Defesa Civil continua monitorando o volume do Rio Acre e aguarda a próxima medição, às 15 horas, para ter informações mais precisas se a vazante registrada nos municípios do Alto Acre vai finalmente fazer efeito na capital acreana, já que o nível do manancial continuava aumentando por conta do grande volume de água do Riozinho do Rola, que é o principal afluente do Rio Acre na capital.

A enchente do Rio Acre desabriga mais de 3,5 mil pessoas e atinge mais de 40 mil em Rio Branco.