Imagem de São Sebastião foi resgatada da enchente no centro de Xapuri

Em virtude da Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que em respeito ao estado de calamidade pública causado pelas cheias de igarapés e de rios na capital e interior, que suspendeu os atos judiciais no período de 27 a 31 de março, as audiências de instrução e julgamento que seriam realizadas nesta quinta-feira, 30, foram adiadas e voltarão à pauta numa nova dada ainda por ser marcada.

A audiência mais importante seria do réu Raimundo Nonato dos Santos, que deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado.

Ele é acusado de na noite do dia 3 de março de 2020, ter invadido uma residência do Beco Ouricuri, na Travessa Judia, Recanto dos Buritis, e matado a tiros ao pedreiro Sebastião Rodrigues da Silva (53), cuja vítima foi obrigado a ficar de joelhos e implorar por sua vida antes da acusação.