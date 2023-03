Homem que matou outro a terçadadas é preso

Nesta quarta-feira, 29, um homem de 39 anos foi preso em flagrante na casa dele em Cruzeiro do Sul com um revólver. Segundo a Polícia Civil , a ação seria para dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, mas o homem, que seria conhecidamente traficante, foi preso em flagrante pelo porte ilegal da arma. Não foram encontradas drogas no local.

Ele, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, em Cruzeiro do Sul, juntamente com o material apreendido para as providências legais.

A ação ocorreu em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, que visa combater os crimes transfronteiriços.