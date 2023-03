Fabio Araújo diz que servidores da prefeitura estão fazendo politicagem com sacolões

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se solidarizou com a população do Acre, atingida por fortes chuvas, com alagamentos e muitos transtornos.

Ele disse que essas pessoas sofrem com a “tragédia e o constrangimento” provocados pela situação. E manifestou a disposição da Presidência do Senado de viabilizar medidas para mitigar o impacto das fortes chuvas na região.

O senador Sérgio Petecão informou aos colegas que o governo federal já providenciou a liberação de recursos emergenciais para minimizar os efeitos das enchentes.