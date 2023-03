Após vazante, Prefeitura de Brasiléia distribui kits de limpeza e água potável às famílias

A Receita Federal destinará três toneladas de roupas para ajudar as vítimas das enchentes no Acre.

As mercadorias estão no depósito da Receita Federal em Araraquara, São Paulo, e a logística para o embarque dos produtos está sendo definida, mas provavelmente será por via aérea em voo partindo de Guarulhos. O material chegará à capital do Acre nos próximos dias e o transporte aéreo, segundo a Receita, será feito pela companhia aérea de forma gratuita.

Ainda de acordo com a Receita, o Exército, por intermédio do 7º BEC, comprometeu-se a disponibilizar logística para a coleta da carga no desembarque a pedido da Delegacia da Receita Federal em Rio Branco. O governo do estado do Acre foi contatado para manifestar interesse em receber a doação e ajudar na logística de distribuição.

A Receita Federal apreende mercadorias no trabalho de combate à entrada irregular de produtos do exterior. Além das mercadorias apreendidas em operações próprias, a Instituição administra as mercadorias que foram apreendidas em parceria com outros órgãos públicos. No processo de destinação dessas mercadorias, a Receita Federal busca ser ágil e adotar alternativas sustentáveis e conectadas às necessidades sociais do país.

Além disso, considerando que muitos atingidos pela enchente perderam todos os documentos, a Receita Federal está atuando em parceria com outros órgãos para viabilizar emissão prioritária de novos documentos.