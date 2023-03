Alagação, corrupção e a voz do corifeu!

No passado, o Acre já foi palco de corrupção praticada com recursos destinados a socorrer as pessoas atingidas pelas alagações. Recursos federais, estaduais e municipais. O transbordamento dos igarapés e dos rios atingem as cidades acreanas de tempos em tempos, é cíclico. Todavia a maior corrupção é exatamente permitir que a tragédia se repita sempre.

Em relação a isso, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) acaba de liberar um milhão de reais para que as prefeituras do Vale do Acre socorram os atingidos pela cheia do rio. O governo federal também liberou um milhão de reais para a prefeitura de Rio Branco fazer o mesmo. Tudo muito bem, tudo muito bom. Porém, esses recursos precisam ser rigorosamente fiscalizados na sua aplicação.

É que o povo já sofreu muito com a corrupção dos recursos destinados aos flagelados, portanto, gato escaldado tem medo de água fria. Além do mais, em alguns casos, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Dinheiro público deve ser transparente e rigorosamente fiscalizado. É o que mais se ouve do corifeu, ou seja, da voz pública, a voz da cidade, a voz do povo nesse teatro onde está em cartaz a tragédia das alegações.

“A corrupção é um crime sem rosto”. (Joel Birman)

. Ouvi toda a fala do presidente da Apex, Jorge Viana, pelo youtube; em momento algum atacou o agronegócio do Brasil.

. Apenas fez um relato simples e objetivo da evolução do desmatamento no Brasil ao longo dos anos.

. A ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, aproveitou para fazer uma oposição básica bem ao estilo do setor que ela mesma representa.

. Talvez queira continuar na função!

. A mesma que liberou mais de 400 novos tipos de agrotóxicos para envenenar a população pelo lucro alto.

. Os deputados federais Socorro Neri (PROGRESSISTA) e coronel Ulisses (União Brasil) tomaram assentos importantes nas Comissões de Educação e Segurança na Câmara Federal.

. A tragédia da alagação também permite que muitas famílias comam três vezes ao dia com fartura.

. Uma triste realidade, mas que é verdade.

. Ao voltarem para suas casas, o sofrimento maior continua.

. A fome é um flagelo!

. Diga Macunaíma!

. “Fui visitar as pessoas alojadas no parque de exposição e gostei do tratamento que está sendo dado pela Defesa Civil e prefeitura”.

. Que bom!

. “Problema mesmo vai ser a volta para casa quando as águas baixarem”.

. Isso é verdade!

. Bom dia!