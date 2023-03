Alagação adia audiências de instrução e julgamento na 1ª Vara Criminal de Rio Branco

Antônio Raifran Gomes da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a golpes de faca na manhã desta quinta-feira, 30, na Travessa Osvaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava em bebendo com um “amigo” em um bar nas proximidades do mercantil meu rei, em frente ao recanto das frutas, quando começou a discutir com o “amigo” que em posse de uma faca desferiu dois golpes na região das costas e um no rosto de Antônio Raifran. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr e pedir ajuda na residência de seu pai na travessa São Vicente, no mesmo bairro.

A ambulância do suporte avançado do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros a Antônio e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.