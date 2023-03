As redes sociais, os likes, os filtros, as fake news estão distanciando o homem de si. O “eu” se perde na rede mundial tenebrosa que leva muitos a glória e ao suicídio na busca pelo sucesso, prazer e reconhecimento. No mesmo instante o rio do tempo flui em um repiquete arrastando tudo para o oceano do esquecimento. A cada segundo uma nova postagem, nova cena, novo cenário, uma nova velha palavra porque a anterior já não serve mais. “Tudo é líquido”, conceituou Bauman.

Não se ouve os mais os idosos, os anciãos e sua sabedoria. Os que conceituaram a vida sem filtros e ergueram a civilização na rocha das verdades eternas. Eles falam, advertem, admoestam, exortam, mas ninguém escuta. Não são ouvidos nem vistos porque se tornaram invisíveis para esse tempo. Vozes que clamam no deserto. O mundo parece caminhar para a barbárie e os caos.

Enquanto isso, a humanidade já vive a crônica de uma tragédia anunciada. Há apenas quatro décadas, os idosos de hoje estavam aos milhões nas ruas protestando contra as tiranias, os lucros fáceis, leis injustas e a ambição de loucos que sonham em dominar o mundo. A geração que veio, tragada pelas verdades relativas, fundamenta a vida na parafernália eletrônica, na fama, no poder aparente das redes sociais. O que os mais antigos têm a dizer, a ensinar? Não querem saber! Diante das cãs esta geração não se levanta para escutar. Já sabem tudo, aprenderam no google enclausuradas no metaverso, o novo mundo.

“Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o SENHOR”. (Levítico 19:32)

. A parceria de trabalho do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) com o presidente da Apex, ex-governador Jorge Viana (PT) tem tudo para produzir bons frutos.

. Sucesso pode ser medido nas redes sociais de Gladson, um fenômeno.

. Aliás, toda árvore boa produz bons frutos; a árvore má produz maus frutos, é cortada e lançada no fogo.

. Quanto às questões ideológicas eleitorais e eleitoreiras, pode ficar para depois; o Acre precisa desenvolver-se.

. Em relação a crise interna grave no PT, eles que se entendam e resolvam.

. Exposição exagerada em mídias sociais saturam a imagem; por nada!

. Quer ser ouvido?

. Fale em pé, seja firme e por apenas 20 minutos, depois disso ninguém escuta mais nada e aborrece o ouvinte.

. Não é invenção do Macunaíma, são técnicas de marketing, que é uma ciência aliada da oratória.

. Já a oratória é uma ciência criada pelos gregos; sempre, sempre eles!

. Marcus Alexandre tem duas opções para se filiar e disputar a eleição no ano que vem:

. O PSD, do senador Sérgio Petecão e o PDT.

. Para o PT, não volta mais.

. Como dizia Salomão:

. Tudo tem seu tempo e propósito!

. É preciso reeditar o Ruas do Povo II, a cidade está um verdadeiro tabuleiro de pirulitos.

. Bom dia!