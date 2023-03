Choveu 200% a mais que o previsto para março em Rio Branco

A escolha foi feita a partir de indicação do Partido Progressistas e acatada pelos demais parlamentares

A deputada federal do Acre, Socorro Neri, foi eleita nesta quarta-feira, 29, como a primeira vice-presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. A parlamentar foi indicada pelo seu partido, Progressistas, por meio do líder André Fufuca, e teve sua eleição aprovada pelos demais deputados.

Ao seu lado, preside a mesa o deputado Moses Rodrigues (União – CE), o segundo vice-presidente, Rafael Brito (MDB – AL), e o terceiro, Diego Garcia (Republicanos – PR).

Durante discurso, Socorro Neri destacou quais são as agendas que precisam ser debatidas de forma prioritária, para as soluções que a educação brasileira hoje requer: “Temos aqui com urgência, no meu ponto de vista, a questão do Novo Ensino Médio, a atualização do FUNDEB que deve ser feita ainda neste ano, o Sistema Nacional de Educação, o Piso Nacional dos Professores, e a revisão do Plano Nacional de Educação, dentre outras questões fundamentais”, pontuou.

Perfil

Socorro Neri é formada em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Foi vice-reitora e pró-reitora de Graduação na Universidade Federal do Acre (UFAC). Também atuou no Sistema de Educação Básica, como secretária de Educação do Acre.

Em um curto período de 2 anos e 8 meses, após assumir a titularidade e se tornar a primeira prefeita de Rio Branco, conseguiu elevar o IDEB do município para a segunda posição entre as capitais brasileiras e efetivou em 100% o quadro de professores.