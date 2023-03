Acre tem quarta-feira quente com chances de chuvas passageiras, aponta previsão

O governo do Acre publicou no Diário Oficial de terça-feira, 28, retificação no Edital n° 021, de 17 de março de 2023, sobre as datas de posse dos 220 aprovados no último concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Os candidatos que concorreram às vagas dos municípios de Feijó, Jordão, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves deverão comparecer, no dia 7 de abril de 2023, às 10h, ao Teatro dos Náuas, localizado na Rua do Purus, no 551, Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul/AC. Os demais candidatos deverão comparecer, no dia 10 de abril de 2023, às 9h, à Secretaria de Estado de Saúde, situada na Rua Benjamin Constant, no 830, Centro, Rio Branco/AC.

Sobre os demais itens e subitens não mencionados nesta retificação, permanecem inalterados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá obter informações referentes a este concurso público junto à Sesacre, por meio do número (68) 3215-2621, ou à Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected]