Rio Acre sobe mais 4 centímetros na madrugada e alcança 16,84m às 6 horas desta terça

O Campeonato Acreano 2023 tem mais duas partidas no estádio Florestão nesta terça-feira, 28.

Os jogos podem ser considerados verdadeiras decisões pela classificação ao segundo turno da competição.

Na primeira partida, às 16 horas, entram em campo, Adesg e Rio Branco. As duas equipes têm campanhas iguais até agora, com dois jogos, uma derrota e uma vitória. Quem vencer conquista um importante passo para ficar entre os três melhores do Grupo A e chegar à segunda fase que vai realmente decidir quem será o campeão acreano deste ano.

Na segunda partida, prevista para iniciar às 18 horas, outro jogo decisivo entre duas equipes que ainda não perderam no campeonato. São Francisco, atual vice-campeão estadual, e o Atlético Acreano se enfrentam. O time católico é o líder do Grupo B com duas vitórias em dois jogos e se classifica em caso de mais um resultado positivo. O Galo Carijó é o segundo do grupo com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate. Se vencer, praticamente se garante na próxima fase do campeonato.

Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e R$ 20 o inteiro e estarão à disposição do torcedor na bilheteria do Florestão.

Crédito da foto: Manoel Façanha