Rio Acre se aproxima de 15 metros em Xapuri e comerciantes desocupam lojas na região central

O anoitecer desta segunda-feira, 27, em Xapuri fez muita gente relembrar momentos vividos em 2015, quando a cidade se viu sob a maior enchente da história, quando o Rio Acre atingiu inacreditáveis 18,34 metros na cidade.

Mesmo distante daquela marca, muitos comerciantes decidiram não cometer os erros do passado, quando ao deixar para a última hora a decisão de abandonar os estabelecimentos nas áreas críticas maximizou-se os prejuízos.

Desta vez, a retirada começou a ocorrer quando o nível das águas começou a se aproximar dos pés da imagem de São Sebastião, na praça que leva o nome do santo padroeiro da cidade, localizada à margem do rio, em um dos pontos mais conhecidos da cidade.

Na manhã desta terça-feira, 28, o Rio Acre marcou 14,83 metros em Xapuri. Foram seis centímetros de elevação em apenas duas horas, entre as 4h e às 6h, de acordo com os dados fornecidos pelo 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Pela última atualização da Sala de Situação em Xapuri, são 26 famílias desabrigadas e 132 desalojadas. São dois os abrigos para onde as pessoas estão sendo levadas: a Praça da Juventude e a escola estadual Anthero Soares Bezerra.

São quatro as regiões atingidas pela cheia do Rio Acre em Xapuri: Polo Jequiá, no bairro Pantanal, parte final da rua Major Salinas, no Centro, bairro Sibéria e bairro Braga Sobrinho, também conhecido como Bolívia.

A Defesa Civil está trabalhando diuturnamente com 7 caminhões, 7 barcos, 3 motores de rabeta e 1 caminhão com carreta no atendimento às famílias atendidas em todos os pontos atingidos pela alagação.

Pelas informações que chegam de Brasiléia, o Rio Acre ainda deve continuar enchendo pelos próximos dias em Xapuri e Rio Branco. Na cidade fronteiriça, a vazante ainda não chegou, com o nível nesta manhã marcando 13,40 metros.