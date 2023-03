Publicada portaria oficializando repasse federal de R$ 1,4 milhão contra cheias em Rio Branco

As projeções do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em boletim extraordinário divulgado às 14 horas desta segunda-feira, 27, indicam que em Rio Branco, o nível do Rio Acre provavelmente atingirá a cota de 17,02 metros às 12 horas desta terça-feira, 28 de março de 2023.

Dados da Defesa Civil apontam que cerca de 38 mil moradores estão atingidos de alguma maneira pela enchente do Rio Acre na capital acreana. As pessoas desabrigadas são aproximadamente 1,9 mil pessoas e as desalojadas devem superar as 4 mil, segundo dados da Defesa Civil.

Com relação à Brasiléia, onde há a expectativa de começo de vazante, o Serviço Geológico do Brasil prevê a estabilização das águas a partir das próximas 12 horas. Já em Xapuri, o rio deve subir ainda neste período, já tendo superado em mais de um metro a cota de transbordamento.

Os dados hidrológicos utilizados no boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional das Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA-AC).