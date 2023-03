Balseiros ameaçam segurança da Ponte Metálica em Rio Branco, interditada pela Defesa Civil

A informação mais esperada pelas populações afetadas pela atual enchente do Rio Acre ainda não chegou: o sinal de vazante em Brasiléia e Epitaciolândia.

Nas cidades fronteiriças, onde milhares de pessoas estão afetadas pela cheia do manancial, o nível das águas subiu mais 5 centímetros entre as 03h e às 04h da manhã desta terça-feira, 28.

De acordo com os dados fornecidos pelo Corpo de Bombeiros, às 3h da madrugada o rio marcava 13,35 metros na estação de Brasiléia e Epitaciolândia chegando aos 13,40 às 6h desta manhã.

A previsão de vazante nas duas cidades também não aparece ainda no boletim extraordinário do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), divulgado às 7 horas da manhã desta terça-feira, no horário do Acre.

Pelo Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Acre em Rio Branco provavelmente atingirá a cota de 17,10 metros às 6 horas desta quarta-feira, 29 de março de 2023.

Os dados das estações de monitoramento e as previsões citadas acima estão disponíveis em http://www.cprm.gov.br/sace/acre.