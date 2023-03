Falta um palmo para rio Acre subir no calçadão da Gameleira: 16,78m

O Rio Acre continua subindo em Rio Branco. O boletim divulgado pela Defesa Civil confirma que o nível aumentou mais dois centímetros nas últimas 3 horas e alcança agora 16,78m.

Apesar de parecer pouco, na atual situação, com o manancial quase três metros acima da cota de transbordamento, cada centímetro pode representar centenas de novas casas atingidas e mais famílias desabrigadas.

A expectativa é que o nível do rio continue subindo nas próximas horas, já que há previsão de mais chuva e a vazante registrada no município de Assis Brasil ainda não representou diminuição no nível do rio nos demais municípios da região do Alto Acre.

Com o nível do Rio Acre na capital acreana subindo, o manancial está a um palmo de transbordar na área da Gameleira, na região do Segundo Distrito.

Segundo o autônomo João Gomes, o nível do Rio está a cerca de 30 centímetros de inundar uma área tradicional. Curioso, ele posou para as lentes do fotojornalista Jardy Lopes para mostrar que falta pouco para as águas avançarem sobre o ponto histórico. Ele pediu um palmo e se assustou com a magnitude do rio.

De domingo para esta segunda, o nível do rio subiu mais de 30 centímetros em 24 horas. Devido a cheia, mais de 35 mil pessoas foram atingidas pela enchente em 32 bairros. Dados da Defesa Civil mostram que o poder público já montou 29 abrigos, sendo 25 da prefeitura e 4 do estado, principalmente em escolas.