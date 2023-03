Brasileirão 2023 deve ser um dos mais equilibrados dos últimos anos

Ao longo dos últimos anos, três times vêm se destacando no cenário nacional: Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não é à toa que desde 2018 apenas o trio vence o Campeonato Brasileiro. No entanto, tudo indica que a atual temporada deverá ser bastante equilibrada, com mais equipes na disputa pelo principal título do país. Essa expectativa tem agitado torcedores de diversos times, que estão aproveitando o Código de bônus bet365 para fazer suas apostas.

Além dos três favoritos, outros clubes vêm forte para a temporada 2023. Muitos deles, aliás, trouxeram reforços importantes, como o Grêmio, que contratou Luis Suárez, e o Fluminense, que anunciou a volta do lateral-esquerdo Marcelo.

O Tricolor gaúcho, que disputou a Série B do Brasileirão no ano passado, reforçou bastante o elenco para a sua volta à elite. E os primeiros meses do ano indicam que o Grêmio será um concorrente de peso ao título nacional. Já o Flu, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2022, manteve as principais peças do elenco e ainda anunciou contratações importantes. Com isso, os torcedores estão muito otimistas para a atual temporada.

Em um cenário parecido com o do Fluminense está o Internacional, vice-campeão do Brasileirão 2022. A equipe também anunciou reforços interessantes e segue se movimentando no mercado. O Colorado, portanto, tem tudo para sonhar com títulos importantes em 2023.

Da mesma forma, o Athletico Paranaense sonha com voos mais altos neste ano. Isso porque em 2022 a equipe foi nada menos que vice-campeã da Libertadores, deixando pelo caminho tines de muita tradição, como o Estudiantes de La Plata e o Palmeiras. O Furacão também manteve a base do elenco e poderá complicar a vida de qualquer adversário na atual temporada.

Outros times que também podem fazer frente aos principais favoritos são o Botafogo e o Corinthians. Ambos contam com bons jogadores no elenco e têm times entrosados. Assim, podem jogar de igual para igual com qualquer equipe. Aliás, o futebol brasileiro é muito propício a surpresas. Em 2017, o próprio Timão era considerado a quarta força do estado de São Paulo. Apesar disso, a equipe de Fábio Carille terminou aquela temporada com o título do Campeonato Brasileiro.

Por conta disso, o Brasileirão 2023 tem tudo para ser bastante acirrado, com mais times na briga pelo título e outros tantos capazes de arrancar pontos importantes dos favoritos. Dessa forma, os torcedores podem se preparar para uma temporada repleta de bons jogos e de muita emoção.