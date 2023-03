Enchente interdita Avenida Sobral na capital acreana na tarde de hoje

Cleverson Oliveira Portela, de 34 anos, foi ferido com um tiro na noite deste sábado, 25, dentro de uma residência situada no Ramal da Zezé ,no bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco.

A vítima chegou a relatar a Polícia, que estava na casa de seu vizinho lavando roupa quando um homem não identificado invadiu a casa e em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a sua mão esquerda, após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e inicialmente os profissionais do SAMU não encontraram a vítima tendo que cancelar a ocorrência.

Policiais Militares estiveram no local, deram apoio a vítima e em seguida o colocaram dentro a viatura, acionando novamente a ambulância do SAMU que inteceptou a viatura Policial. Os Paramédicos do SAMU prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Cleverson com um tiro na mão esquerda ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia acredita que o tiro na mão de Cleverson foi um corretivo que ele recebeu de uma organização criminosa. O autor do crime não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.