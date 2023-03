Quadro nebuloso para a prefeitura de Rio Branco 

QUAL será o cenário para a disputa da prefeitura de Rio Branco, no próximo ano? É uma grande pergunta ainda sem resposta. Com que candidato o governador Gladson Cameli vai para o jogo? É importante saber, tem a máquina estadual. Seu partido, o PP, tem dois nomes postulando seu apoio, o prefeito Tião Bocalom e a deputada federal Socorro Neri. Ficará com qual? O senador Sérgio Petecão (PSD) estará no mesmo palanque do Gladson ou no da candidatura da oposição? O Petecão vai romper ou não com o Bocalom? Qual será o papel do líder do PT, Jorge Viana? O Marcus Alexandre volta ao PT? Será candidato a prefeito? Se não voltar ao PT, irá para qual partido? O Jenilson Leite (PSB) conseguirá unir os partidos de esquerda, em torno de uma candidatura sua? Enquanto as perguntas não forem respondidas, as pedras não estiverem todas assentadas no tabuleiro da eleição, fica impossível hoje prever como estará o quadro sucessório no próximo ano.

FREGUÊS DA GUILHOTINA

O ex-secretário da SEFAZ, Rômulo Grandidier foi a figura que mais vezes foi levado à guilhotina neste governo. Lhe incentivaram ser candidato a Federal, e foi guilhotinado. Incentivaram ele ser candidato a vice-governador, e uma nova guilhotina. Prometeram que voltaria chefiar o gabinete civil, guilhotina novamente. E agora, sem nenhum pedido do STJ, foi afastado da SEFAZ. Foi o maior freguês da guilhotina deste governo. São fatos.

VIADUTO NÃO É PRIORIDADE

COM a chuva intensa atípica, não havia como segurar a desastrosa cheia do igarapé São Francisco. Mas, o desastre ambiental trouxe uma lição: mais importante que construir praças, viadutos, obras de embelezamento, e atacar os principais pontos de alagamento da cidade.

RISO AMARELO

LENDO a coluna da amiga Angélica Paiva, fui me debruçar nas fotos do encontro do Gladson com o Jorge Viana. As lentes de fato registraram uma cara de paisagem do JV, e no máximo um riso amarelo do petista. Se pudesse, ele evitaria o encontro.

SE APEQUENA

A PF, que não é política, mas um órgão policial do Estado, junto com o MP descobriu e desbaratou um plano do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro e família, numa investigação séria e com prisões. O Lula se apequenou quando denominou o fato comprovado como “armação do Moro”. O Lula se apequena quando destila vingança.

REPETINDO O BOLSONARO

TODA vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro abria a boca era um desastre, uma torrente de abobrinhas. O Lula está indo no mesmo caminho.

NÃO HÁ LUGAR PARA POLÍTICA

NESSA repentina enchente, que destruiu vários lares em Rio Branco, não há lugar para se fazer política. Não se faz política com a desgraça alheia.

TODO DIREITO

A VICE-GOVERNADORA Mailza Gomes tem todo direito de projetar uma candidatura ao governo em 2026, quando o Gladson se afastará para disputar o Senado e ela assumirá. Só que tem de combinar com o eleitorado do povão, onde não transita bem. Precisa burilar seu perfil. O voto evangélico é mais quebrado que arroz de terceira.

NISSO CONCORDO

CONCORDO pouco com as ideias de extrema direita do deputado federal Ulysses Araújo (União Brasil), mas concordo com ele de que, a leniência de muitas leis penais favorecem a impunidade e desmotivam a polícia. É comum um policial prender um bandido e ver ele liberado em seguida na Audiência de Custódia. Isso só desmotiva.

A SER ESTUDADO

COM toda a artilharia do STJ e PF contra o governo do Gladson e ao próprio, não houve abalo na sua popularidade, pelo que se nota nas redes sociais. Seu carisma falou mais alto, o Gladson é um político ainda a ser estudado, por nada o abalar.

NÃO CONSEGUIRAM

QUANDO vereadores, a Michelle Melo (PDT) e o Emerson Jarude (MDB), foram disparados destaques na Câmara Municipal de Rio Branco. Mas ainda não conseguiram como deputados o mesmo protagonismo nos debates da ALEAC.

O CPF É DELE

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, está correto ao submeter à apreciação do TCE antes de pôr em pauta, o reajuste salarial para os vereadores, prefeito e secretários municipais. Se o ato for ilegal, o CPF que vai para o espaço é o seu.

OS MELHORES ATÉ AQUI

SILVÂNIA PINHEIRO e Rutemberg Crispim, foram sem dúvida, os melhores secretários de Comunicação até aqui, que conseguiram bem projetar o governo do Gladson, e isso em plena pandemia, que foi um momento delicado.

IMPRENSA NÃO JULGA

VEJO muitas cobranças à imprensa de não ter ido mais além ao esmiuçar a operação Ptolomeu. A imprensa não julga, quem julga é a justiça. Enquanto esta se pronunciar não se pode denominar ninguém de condenado. É do Direito.

VAI DAR PROBLEMA

VAI dar problema a denúncia nacional de que times acreanos entregaram resultados para casas de apostas, nos jogos do estadual e da Copa Verde.

SÓ SERVE PARA ISSO

NOVA sessão solene na ALEAC, na última quinta-feira. É como gazetar os debates na tribuna. Sessão solene só serve para massagear o ego do proponente e dos que são homenageados.

QUEM MELHOR DOMINA

PELAS sessões que tenho assistido, o deputado Afonso Fernandes (PL) é a grande surpresa da tribuna dos novos parlamentares, com bom domínio e boa oratória. E faz a defesa do governo com serenidade, mas firme nas convicções.

FRASE MARCANTE

“Todo sapato bonito um dia se torna chinelo velho”. Ditado chileno.