Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio acumulado de R$ 63 milhões

Dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), neste sábado, 25, é de muita nebulosidade, principalmente na metade sul, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que pode acabar ocasionando aumento nos igarapés e Rio Acre.

Segundo o órgão , em todo o estado terá ao decorrer do dia, ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas mais concentradas no período da tarde e início da noite, as temperaturas seguem estáveis entre 22°C e 28°C.

Na região do Alto Acre, as temperaturas em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 28ºC. Já no Baixo Acre nas cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, e Rio Branco, a previsão é que a mínima seja de 22º C e a máxima de 27º C.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves 21º C e 27°C são as médias previstas. No Vale do Purus as mínimas são de 21º C e máxima de 27º C. No Tarauacá/Envira deverá ocorrer mínima de 22º C e máxima de 27º C.