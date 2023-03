Ifac irá conceder auxílio emergencial para estudantes atingidos pela alagação

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), mobilizou equipes para prestar apoio às famílias indígenas que foram atingidas pela cheia do Rio Acre na capital. O manancial atingiu a cota de 16,14 metros, na medição das 15 horas, de acordo com a Defesa Civil Estadual.

O governador Gladson Cameli esteve no abrigo montado para os indígenas, na tarde desta sexta-feira, 24, na Escola Terezinha Miguéis, no bairro Quinze. Durante a visita, ele pôde verificar a estrutura que foi montada para dar suporte aos indígenas e conversou com as famílias.

A secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, disse que toda a equipe está mobilizada para prestar o acolhimento aos indígenas não aldeados que moram na capital.

“Estamos dando assistência e acompanhando, não só em levar para os pontos de assistência, mas como um todo, junto com a nossa diretora Indígena, a Nedina Yawanawá, e as demais secretarias do governo, e o apoio da Prefeitura de Rio Branco, tendo todo esse cuidado com os nossos povos indígenas. Mobilizamos os diretores, secretaria-adjunta, assessores e formamos um grupo de servidores voluntários para prestar apoio”, afirmou.

A secretária conversou com a ministra Marina Silva e disse que ela demonstrou total preocupação com o estado e garantiu total apoio interinstitucional junto aos demais ministérios do Governo Federal.

“É muito importante receber essa atenção da ministra nesse momento tão difícil para o nosso povo. Esse é um momento sensível em que nós precisamos unir todos os esforços”, destacou a chefe da pasta.

Além da Semapi, há um trabalho em conjunto sendo realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos (SEASDH), Secretaria de Saúde (Sesacre), Secretaria de Governo (Segov), Casa Civil, Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e outros.