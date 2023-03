Morador pesca para alimentar família e critica políticos

De acordo com o portal O Tempo Aqui, as chuvas que geraram inundações e transtornos em Rio Branco são consequência da formação de um ciclone, que é um sistema de baixa pressão atmosférica, sobre Vale do Rio Guaporé, em territórios rondoniense e boliviano. Esse fenômeno se formou no domingo passado, dia 19 de março, e se deslocou, nos dias seguintes, para o Acre.

Chegando ao Estado causando chuvas acima de 150 milímetros, sendo que, em alguns pontos, choveu mais de 200mm em questão de horas.

“Todo este mau tempo e os sérios transtornos e prejuízos causados à população foram por nós anunciados diariamente a partir do dia 16 de março”, diz O Tempo Aqui.