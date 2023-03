Marina liga para Gladson e se coloca à disposição para ajudar

O governador Gladson Cameli (PP( usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 24, para comunicar que a ministra do meio ambiente, a acreana Marina Silva, se colocou à disposição para ajudar as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre e dos igarapés em Rio Branco.

Segundo o chefe do executivo acreano, a ministra ofereceu ajuda humanitária – independente de ideologia partidária. “Quero agradecer a ligação da ministra Marina Silva se solidarizando com a população acreano assim como todo o governo federal para que a gente possa unido dar maior atendimento às famílias atingidas pelas águas”, declarou.

Cameli revelou ainda que juntamente com o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes, já está em tratativas para amenizar o sofrimento das pessoas. Além disso, Gladson pediu que o povo pudesse se unir em meio a crise. “Não é momento de ir atrás de culpados e sim de dar as mãos e atendimento a quem mais precisa”, ressaltou.