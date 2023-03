Mais de 100 famílias ficam no prejuízo no Mocinha Magalhães

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) busca viabilizar recursos federais para aquisição de kit assistência para a alagação em Rio Branco, no Ministério do desenvolvimento Regional, juntamente com a Defesa Civil Nacional, nesta sexta-feira 24.

O kit assistência é composto por alimentos, água, kit higiene, colchão, kit dormitório, assim ajudando a população acreana desabrigada por conta das fortes chuvas.

Durante a reunião com o secretário nacional de Defesa Civil, Wolney Wolf e toda sua equipe, Roberto Duarte relatou a gravíssima situação de calamidade em Rio Branco, e os estragos causados pelas chuvas, com pelo menos 30 bairros atingidos.

Assim, Roberto Duarte recebeu garantia do Governo Federal que após a chegada do decreto de emergência no sistema nacional, A Defesa Civil já pode adquirir os kits de assistência.

“Estamos buscando recursos para ajudar as famílias acreanas que estão sofrendo com os estragos causados pela alagação, infelizmente muitos perdem tudo que têm, sendo obrigados a deixarem seus lares. Assim, esse recuso é de fundamental impotência para o primeiro momento, seguimos na luta para que o poder executivo tome as devidas providencias, pois agora precisamos conter todos os transtornos causados pelas chuvas”, disse Roberto Duarte.